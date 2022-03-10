Президент Белоруссии Лукашенко обговорил с президентом РФ ситуацию на ЧАЭС

Белорусский президент Александр Лукашенко провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу ситуации на Чернобыльской АЭС. Информацию в четверг, 10 марта, сообщает БелТА.
Политик подчеркивает, что данные российской и белорусской сторон совпадают – «прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию».
«Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии», − цитируют журналисты слова Лукашенко.
Далее поясняется, что белорусский лидер распорядился, чтобы специалисты настроили энергоснабжение ЧАЭС.
Ранее сегодня стало известно, что Киев оповестил МАГАТЭ об отключении ЧАЭС от электросети.
Украина играет с опасным объектом. Ещё в конце января текущего года стало известно, что Украина располагала в районе Чернобыльской зоны – одного из самых загрязнённых радиацией мест на Земле – военные подразделения, якобы желая обеспечить ее сохранность.