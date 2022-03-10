Компания Google: покупка приложений в Google Play для россиян приостановлена

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10 марта 2022, 11:21

Приложения в Google Play, Pavlo Gonchar/ Keystone Press Agency

Администрация компании Google объявила о приостановке приема платежей от пользователей из России в Google Play. В связи с этим у россиян не будет возможности приобретать новые приложения и продлевать подписку на имеющиеся.

«В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни», − объясняют свои действия в компании.

Таким образом, на период приостановки российским пользователям будут недоступны покупки приложений и игр, они не смогут оплачивать покупки и оформлять цифровые товары в приложениях с помощью Google Play в России.

Отдельно отмечается, что бесплатные приложения по-прежнему будут доступны россиянам в Play Store.

Накануне стало известно, что одна из крупнейших в мире компаний дистанционной торговли Amazon сообщила о временной приостановке отправки товаров в Россию. Также она перекрыла для российских пользователей доступ к своему стриминговому сервису Prime Video.