Экономический эксперт Юшков: «Мы уйдём на рынки Азии и Южной Америки»

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10 марта 2022, 10:56

Роснефть, вышка, Zamir Usmanov/ Global Look Press

Палата представителей Соединенных Штатов Америки приняла проект закона о запрете закупки энергоносителей в России. Это решение прокомментировал специалист Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Они запрещают ввозить нефть, нефтепродукты, уголь, газ и другие энергоресурсы, как они написали, но не уран — не топливо для атомных станций. То есть это разрешено», − цитирует RT слова эксперта.

Юшков уверен, что после всех изменений и ограничений потоки нефтепродуктов и нефти перераспределятся на поставку другим рынкам.

«Мы уйдём на рынки, допустим, Азии и Южной Америки, а тот, кто раньше туда поставлял свою нефть, нефтепродукты, уйдёт на рынок США. То есть поменяемся рынками сбыта с кем-то из ближневосточных, видимо, поставщиков», − прогнозирует аналитик.

Специалист не исключил, что на «переходный период» в США придется дефицит и рост стоимости топлива. Уже имеет место удорожание бензина, нехватка мазута и дизтоплива. Однако запрет импорта нефти в американском сегменте потребителей не отразится на реализации российской нефти.

Напомним, накануне палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей. Тем не менее, уран для собственных АЭС Вашингтон закупать продолжит.