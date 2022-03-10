МВФ одобрил выделение Украине помощи в размере 1,4 миллиарда долларов

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 марта 2022, 08:25 Источник: ТАСС

МВФ, Ting Shen/XinHua

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил предоставление Украине чрезвычайного финансирования в размере 1,4 миллиарда долларов. Об этом стало известно в среду, 9 марта.

Вышеуказанная сумма будет предоставлена Киеву в рамках Инструмента для ускоренного финансирования МВФ, чтобы помочь властям справиться со срочными финансовыми потребностями.

Подчеркивается, что выделение этих средств даст возможность оказать критически важную поддержку украинской стороне в краткосрочной перспективе, а также станет катализатором финансирования со стороны других партнеров.