В руководстве Visa заявили о продлении приёма клиринговых транзакций от резидентов системы в РФ

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9 марта 2022, 13:47

Платежные карты, Igor Grussak/ dpa

Сегодня, 9 марта, стало известно о продлении на несколько дней международной платежной системой Visa сроков приёма клиринговых транзакций, которые проводят участники платежного инструмента в России.

«Осуществление платёжного клиринга по внутринациональным операциям в рамках платёжной системы Visa будет прекращено 11 марта 2022 для клиринговых операций участников, попадающих в клиринговый цикл CPD после 11 марта 2022 года», − приводят журналисты РБК официальное заявление администрации Visa.

Уточняется, что выбранный срок 11 марта – это последний клиринговый период транзакций, которые представили клиенты. Одновременно прежним остается крайний срок прекращения приема заявок на авторизацию от российских участников.

Напомним, криптовалютная биржа Binance оповестила клиентов, что с 9 марта временно прекращает все операции с выпущенными в России картами Mastercard и Visa.

Ранее стало известно о сообщении «Сбербанка» о том, что сервисы бесконтактной оплаты SamsungPay и SberPay будут недоступны для приостановивших в России работу карт Visa и Mastercard. Карты продолжат работать в стране как обычно до истечения срока их действия.