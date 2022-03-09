Путин подписал закон об отмене НДС для физических лиц при покупке драгметаллов в слитках

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9 марта 2022, 11:21 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

золотые слитки, pixabay.com

В среду стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС операции по реализации банками драгметаллов в слитках физическим лицам с изъятием из хранилищ банков.

Согласно последней информации, соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ. Изменения направлены на урегулирование вопроса использования физлицами драгоценных металлов в слитках в инвестиционных целях.

Отметим, что ранее покупка гражданами драгоценных металлов (исключение составляли монеты) облагалась НДС по ставке 20%. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что подобная система является ключевым препятствием для использования драгоценных металлов гражданами как инструмента инвестирования, а также дедолларизации экономики.