Основные мировые валюты оказались под угрозой девальвации

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1 сентября 2021, 15:45 Источник: ng.ru

Фото: pixabay.com

Валюты разных стран мира будут обесцениваться после беспрецедентных мер стимулирования, принятых крупнейшими центробанками для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Результатом двух лет денежного стимулирования экономик станет девальвация основных валют. Об этом заявил основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус. Эксперт считает, что для защиты своих активов инвесторам следует покупать золотые слитки и монеты и вложить в них до 10% средств своего портфеля.



Известно, что Федеральный резерв увеличил объем обращения долларов в мире почти на четверть только за один год. По данным агентства Fitch, за первые три месяца со дня начала пандемии порядка двадцати крупнейших экономик мира объявили о стимулах на 5 трлн долл., что выше 7% их ВВП.



Российские эксперты считают угрозу девальвации преувеличенной. Они отмечают, что многие страны уже планируют сворачивание стимулов, при этом золото в мире не дорожает, а дешевеет. С начала 2021 года золото уже подешевело примерно на 4%. Доходность гособлигаций США может оказаться выше, чем при вложениях в золото. По данным Bloomberg, за последние 12 месяцев держателей золотых активов во всем мире стало на 8,5% меньше.



По мнению экспертов, риски высокой инфляции сохранятся, если проблема пандемии из-за новых штаммов станет хронической, что заставит центробанки вернуть монетарные стимулы в прежних объемах.



«Часть резервов российского правительства размещена в американских ценных бумагах, и их часть целесообразно было бы перевести в золото. Что, собственно, мы сейчас наблюдаем в действиях ЦБ, когда в июле запасы золота в РФ увеличились», – рассказала Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.



С начала пандемии Федеральный резерв США, Европейский центробанк и Банк Японии увеличили свои балансы более чем на 10 трлн долл. Они выкупили с рынка активов на эту сумму, напечатав ничем не обеспеченные деньги.



В США инфляция в июне и июле составила 5,4% в годовом измерении, и это рекорд за последние 13 лет. В еврозоне в августе инфляция разогналась до 3% – рекорд за последние 10 лет. Оптовые цены в Японии в июле выросли сразу на 5,6%, что стало рекордом за последние 13 лет.



Высокий уровень инфляции, который наблюдается сегодня во многих странах, можно считать скрытой формой девальвации.





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