Экономист Петр Щербаченко рассказал, как отразятся западные санкции на ДФО

Аргументы Недели. Хабаровск → Экономика 13+

9 марта 2022, 11:09

Сегодня слово «санкции» на слуху и на языке даже у тех, кто, вроде бы, не разбирается ни в политике, ни в экономике. Превратившиеся из инструмента «запугивания» в реально существующие ограничения, эти самые западные санкции, обрушившиеся на страну, заставляют граждан гадать: а что же дальше?

Если говорить о Дальнем Востоке, то тут мнение двоякое: с одной стороны, регион от столицы далеко, далеко от Запада - чего там, казалось бы, эти санкции? С другой же стороны, рядом Китай, который давно засматривается на российские территории, леса и другие богатства - не постарается ли наш сосед-партнер воспользоваться ситуацией, чтоы увеличить степень своего присутствия в макрорегионе? А быть может, в таких условиях отечественный бизнес и вовсе получит больше оснований вкладываться в родную страну, что благотворно скажется на экономике?

О том, как отразятся санкции на Дальнем Востоке, «Аргументы недели» поговорили с доцентом Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидатом экономических наук Петром Щербаченко.

Прежде всего, по мнению эксперта, сегодня нельзя говорить о ДФО как о регионе, «отрезанном от страны».

- Власти и компании делают максимум, чтоб регион не был отрезан.

Во-первых, размер инвестиций в Дальний Восток от стран, которые сейчас оказывают санкционное давление на Россию, не превышает 1%. Большинство инвестиций в регион – отечественные.

Во-вторых, сельхозпроизводители, работающие на Дальнем Востоке, со 2 марта получили возможность возмещать часть затрат на создание или модернизацию перерабатывающих производств, включая ситуацию, когда они получили льготный инвестиционный кредит на эти цели. В-третьих, одним из эффективным способом поддержки экономики региона является поддержка авиаотрасли, которая основывается на субсидирование перевозок. Например, на Дальнем Востоке в этом году субсидии увеличили в пять раз – до 6 млрд рублей, - считает Петр Щербаченко.

Однако такая поддержка и территориальные особенности макрорегиона не уберегут его от санкций в большей степени, нежели остальную Россию, подчеркивает экономист. Однако санкции в какой-то степени могут даже оказать положительное влияние на регион.

- Санкции равномерно распространяются на всех жителей страны. То, что касается Дальневосточного федерального округа, его инвестиционная привлекательность может возрасти, поскольку российский бизнес начнет искать инвестпроекты в России. В связи с санкциями российские активы за границей могут быть изъяты, в этом случае выход - инвестиции в российские проекты, в том числе в ДФО.

Например, как отмечает транспортная компания FESCO, работающая на Дальнем Востоке, отказов от заявок на услуги группы не наблюдается. FESCO наблюдает увеличение запросов от клиентов из Азии на перевозки грузов через Дальний Восток, это отмечается в связи с ограничениями в поставках через порты Новороссийск и Санкт-Петербург.

Однако, присутствует риск потери работы местного населения, поскольку иностранные компании - такие как Shell, ExxonMobil, BP и Equinor - приостановили деятельность на сахалинских проектах, - указал эксперт.

Но под боком азиатские соседи, с которыми долгое время у региона выстраивались партнерские отношения. Петр Щербаченко уверен, что и дальнейшее сотрудничество с азиатским бизнесом у ДФО продолжится.

- Дальневосточный федеральный округ за последнее время растет темпами быстрее общероссийских, несмотря на трудности, из-за пандемии. Необходимо отметить открытость для взаимовыгодного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, на долю которого приходится треть мирового ВВП. Китай является основным экономический партнером России на Дальнем Востоке. Состояние прочности этого партнерства прошло испытание пандемией. Товарооборот Дальнего Востока с Китаем в 2020 году увеличился на 3,3% по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году увеличился уже на 28%, - указал экономист.

Что касается Хабаровского края, то собеседник напомнил о планах России и Китая создать на острове Большой Уссурийский Китайско-российскую зону международного сотрудничества.

- Она позволит стимулировать трансграничную торговлю, обеспечит взаимосвязь и развитие инфраструктуры в приграничных регионах двух стран, - отметил эксперт.

Все чаще слышатся предложения о переносе российской столицы из Москвы - на Урал, в Сибирь, ДФО. Сначала эти разговоры казались шуткой, но теперь звучат они все более уверенне, а иногда и с практическими обоснованиями. Однако, отметил Петр Щербаченко, едва ли можно сейчас всерьез рассуждать о такой перспективе.

- Вопрос «о переноса столицы» периодически упоминается в средствах массовой информации. Основная цель этого - решить вопрос с дисбалансом развития регионов. Необходимо развивать экономику субъектов РФ. Вопрос «о переносе столицы в Сибирь» сегодня, на мой взгляд, не актуален. Сегодня стоит задача развития Сибири. Для этого необходимо построить там научно-промышленные, экономические центры – города с населением от 300-500 тыс. до миллиона человек. Полностью поддерживаю нашего президента Владимира Путина в этом вопросе, который считает, что «перенос столицы из Москвы в Сибирь не может решить фундаментальных проблем России», - подытожил экономист.