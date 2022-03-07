Главы профильных комитетов Конгресса США согласовали инициативу о запрете импорта нефти из РФ

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7 марта 2022, 22:55 Источник: ТАСС

Конгресс США, pixabay.com

Руководители профильных комитетов Палаты представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки в понедельник согласовали инициативу о запрете импорта нефти из Российской Федерации.

В распространенном 7 марта заявлении законодателей говорится, что было достигнуто согласие относительно дальнейших шагов, которые касаются запрета на импорт энергоносителей из России, а также приостановки нормальных торговых отношений как с РФ, так и с Белоруссией.

Ранее сегодня глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что отказ от поставок нефти и газа из России не может произойти в одночасье, но странам Запада следует двигаться в этом направлении.