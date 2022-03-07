Джонсон заявил о невозможности отказаться от поставок нефти и газа из России в одночасье

Глава британского правительства Борис Джонсон заявил в понедельник, что отказ от поставок нефти и газа из России не может произойти в одночасье, но странам Запада следует двигаться в этом направлении.
Борис Джонсон уточнил, что Соединенное Королевство и другие государства могут двигаться к отказу от поставок нефти и газа из РФ быстро, однако разные страны по-разному зависят от поставок углеводородов.
Британский премьер-министр уточнил, что решение отказаться от российских углеводородов может сочетаться с отказом от углеводородов в целом на фоне борьбы с глобальным потеплением. Джонсон также признал, что последствия "экономического противостояния" с Россией окажут влияние на жизнь потребителей в странах Запада.