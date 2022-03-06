Председатель Мюнхенской конференции Хойсген считает, что пришло время рассмотреть запрет на поставки в Европу нефти и газа из РФ

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6 марта 2022, 21:28 Источник: ТАСС

Кристоф Хойсген, Sven Hoppe/globallook.com

Из-за событий в Украине Европа должна как можно быстрее изучить вопрос введения эмбарго на поставки российских нефти и газа. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала ARD председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

«С учетом действий Путина мы должны теперь также рассмотреть вопрос об эмбарго на поставки нефти и газа [из России]», - сказал он, выразив при этом уверенность, что жители Германии, солидарные с украинцами, поддержали бы подобный шаг.

Хойсген также высказал сомнения по поводу того, что с президентом России можно договориться.

В среду в эфире радиостанции Deutschlandfunk вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия готова к возможному прекращению поставок газа из России.