Reuters сообщает, что Будапешт не поддержит включение в антироссийские санкции энергетического сектора

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7 марта 2022, 17:44 Источник: Reuters

флаг Венгрии, pixabay.com

В понедельник, 7 марта, стало известно, что Будапешт не поддержит включение энергетического сектора в антироссийские санкции Европейского Союза. Об этом сообщило сегодня информационное агентство Reuters.

Министр финансов Венгрии Михай Варга подчеркнул, что расширение рестрикций на эту сферу представляет серьезнейшую угрозу для венгерского форинта.

Ранее сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России не представляется возможным заменить в одночасье, вследствие чего было принято решение продолжить бизнес с российскими компаниями в данной области.