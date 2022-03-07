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Канцлер ФРГ Шольц заявил о необходимости продолжения поставок энергоресурсов из России

, 17:04 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Шольц заявил о необходимости продолжения поставок энергоресурсов из России
канцлер ФРГ Олаф Шольц, Michael Kappeler/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России не заменить в одночасье, вследствие чего было принято решение продолжить бизнес с российскими компаниями в данной области.

Олаф Шольц уточнил, что федеральное правительство в течение нескольких месяцев работает с партнерами в ЕС, а также за его пределами над разработкой альтернатив для российской энергии, однако в одночасье это не происходит. Именно поэтому, по словам канцлера ФРГ, продолжение деятельности коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией стало сознательным решением властей Германии. 

"Европа намеренно вывела поставки энергоресурсов из-под санкций", – уточнил Шольц.

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