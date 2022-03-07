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Политолог Солонников выразил мнение, что правительство России заранее подготовилось к санкциям Запада

, 16:22

Политолог Солонников выразил мнение, что правительство России заранее подготовилось к санкциям Запада
Правительство России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что антироссийские санкции были ожидаемы. По его мнению правительство РФ рассчитало все связанные с ними риски.

Дмитрий Солонников напомнил, что премьер-министр Российской Федерации в рамках заседания Совета безопасности РФ заявил, что рассматриваются разные варианты санкций, а также рассчитываются сценарии по противодействию. Эксперт в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" выразил уверенность, что правительство знало наверняка, какие могут быть введены рестрикции, а также продумало ответные действия.

По мнению Солонникова, остается надеяться, что расчеты кабмина являются правильными, поскольку в данном случае серьезно опасаться санкций не стоит.

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Политика

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