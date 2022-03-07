Правительство РФ утвердило перечень недружественных России иностранных государств

Аргументы Недели → Политика 13+

7 марта 2022, 14:30

Правительство РФ утвердило перечень государств перечень недружественных России иностранных государств. В список включены страны и территории, совершающие в отношении Российской Федерации недружественные действия.

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