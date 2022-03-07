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Правительство РФ утвердило перечень недружественных России иностранных государств

, 14:30

Правительство РФ утвердило перечень недружественных России иностранных государств
Здание правительства России

Правительство РФ утвердило перечень государств перечень недружественных России иностранных государств. В список включены страны и территории, совершающие в отношении Российской Федерации недружественные действия.

В список включены: Австралия, Великобритания, страны Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария,  Япония. 

Правительство подготовило список в рамках указа президента РФ Владимира Путина «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», - передает RT.

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