Правительство РФ утвердило перечень недружественных России иностранных государств

Правительство РФ утвердило перечень государств перечень недружественных России иностранных государств. В список включены страны и территории, совершающие в отношении Российской Федерации недружественные действия.
В список включены: Австралия, Великобритания, страны Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
Правительство подготовило список в рамках указа президента РФ Владимира Путина «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», - передает RT.