Экономист Беляев считает, что ограничение работы Visa и Mastercard не окажет на экономику РФ практически никакого влияния

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6 марта 2022, 14:23

банковские карты, pixabay.com

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с представителями средств массовой информации в воскресенье, 6 марта, прокомментировал новость о приостановке работы Visa и Mastercard в России.

Михаил Беляев выразил мнение, что ограничение работы систем не окажет на экономику Российской Федерации практически никакого влияния.

Беляев в разговоре с RT подчеркнул, что поскольку банки работают в РФ, подчиняются российскому законодательству и используют Visa и Mastercard внутри страны, то компании просто не могут диктовать свои условия. Эксперт добавил, что на территории Российской Федерации системы будут функционировать в обычном режиме.