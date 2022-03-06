ЦБ РФ: кредиторы из неприсоединившихся к санкциям стран получат долг в валюте при наличии спецразрешения

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6 марта 2022, 10:59

ЦБ РФ, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В Центральном банке России сообщили, что кредиторы из РФ и стран, неприсоединившихся к санкциям, смогут получить средства по долгам в рублях или в валюте при наличии специального разрешения.

«Кредиторы - резиденты Российской Федерации и кредиторы из стран, неприсоединившихся к санкциям против России, смогут получить средства по имеющимся долговым обязательствам резидентов Российской Федерации в установленные долговым обязательством сроки в рублях в объеме рублёвого эквивалента по обменному курсу на момент выплаты, а при наличии специального разрешения - в валюте долга»,- отметили в ЦБ.

В банке добавили, что ограничений на использование полученных кредиторами рублей, в том числе в части проведения конверсионных операций, устанавливаться не будет. В ЦБ пояснили, что особый временный порядок обслуживания долга установлен для поддержания финансовой стабильности российского рынка, защиты интересов кредиторов и для обеспечения возможности их российским заёмщикам и эмитентам долговых ценных бумаг своевременно и в полном объёме осуществлять обслуживание и погашение долговых обязательств в рублях и иностранной валюте.

При этом рублевые выплаты в адрес кредиторов из стран, которые ввели антироссийские санкции, в погашение задолженностей будут зачисляться на счета типа «С», открываемые в России или иностранных государствах. Режим счета «С» будет определён решением ЦБ и позволит проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо типа «С», осуществлять налоговые платежи и переводы между счетами «С».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», позволяющий возвращать долги в рублях.