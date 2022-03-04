Андрей Белоусов: правительство подготовило три сценария развития отношений с иностранными партнерами

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4 марта 2022, 13:39 Источник: ТАСС

Андрей Белоусов, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Российское правительство подготовило три сценария развития отношений с иностранными партнерами в связи со складывающейся экономической ситуацией и санкционной политике ряда стран Запада.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов по итогам встреч с представителями РСПП и "Деловой России" рассказал, что уже появляются предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка. В этой связи возникает три варианта, которые назвал Белоусов.

"Первый - компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками", - цитирует первого вице-премьера пресс-служба кабмина.

Белоусов назвал вторым вариантом передачу доли иностранных акционеров в управление российским партнерам с последующей возможностью возвращения на наш рынок.

По его словам, представители российского бизнеса готовы к этому варианту, а некоторые инвесторы воспользовались этой опцией.

Третий рассматриваемый сценарий, при котором компания уходит с российского рынка, закрывая предприятие и увольняя сотрудников, рассматривается правительством как умышленное банкротство.

"В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, поскольку абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие российских граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса", - заявил первый Андрей Белоусов.

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