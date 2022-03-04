В Челябинской области не допустят роста цен на продукты

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4 марта 2022, 08:35 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Региональные власти совместно с представителями продовольственного рынка минимизируют негативное влияние западных санкций.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел совещание с представителями продовольственного рынка Южного Урала. Главным вопросом повестки стал вопрос ценообразования на социально значимые товары.

Как подчеркнул глава региона, руководством страны поставлена задача обеспечить надежное функционирование экономики в условиях западных санкций. В связи с этим необходимо обеспечить стабильное снабжение продуктами и товарами первой необходимости, не допускать немотивированного повышения цен. Еще одно важное направление работы – обеспечение бесперебойной работы всех предприятий агропромышленного комплекса, складов и магазинов.

Экономическому и аграрному блоку правительства Челябинской области даны поручения рассмотреть дополнительные меры поддержки аграриям, в частности, по линии поиска и замены поставщиков смежной продукции в других дружественных странах.

По словам Алексея Текслера, аграрный сектор Южного Урала достаточно подготовлен. Регион запустил программу импортозамещения 15 лет назад. В последние годы было сформировано устойчивое производство готовых продуктов питания. По ряду показателей Челябинская область входит в топ-10 российского агропромышленного комплекса.

«Я откровенно вам скажу, есть ситуации, когда соображения социальной ответственности или государственной необходимости стоят выше соображений рыночной выгоды или каких-то других вопросов», – особо подчеркнул губернатор Алексей Текслер.