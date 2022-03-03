На торгах Мосбиржи в четверг доллар подорожал еще на 6,53 рубля, евро - на 7,1 рубля и достигли исторических максимумов

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3 марта 2022, 11:48

фото: pixabay.com

Доллар США и евро в четверг, 3 марта 2022 года, подешевев в первые минуты торгов на Московской бирже, перешли к уверенному росту. Курс доллара сегодня подорожал еще на 6,53 рубля, евро - на 7,1 рубля, и американская и европейская валюта достигли исторических максимумов.

По данным на 10:54, курс доллара составил 112,55 рублей, что на 6,53 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 122,5 руб., подорожав на 7,1 рубля. Стоимость бивалютной корзины возросла на 6,79 рубля - до 117,03 рубля.

Банк России с 3 марта ввел комиссию для физических лиц на покупку валюты на бирже.