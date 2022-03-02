Экономист Илья Петров: своими санкциями Запад подтолкнул Россию к Китаю с его сильнейшей в мире экономикой

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2 марта 2022, 16:58 Источник: "Экономика сегодня"

Флаг Китая, imagebroker/Hans Zaglitsch/globallook.com

На фоне жестких ограничений, введенных в отношении России из-за ее спецоперации в Украине, Китай заявил о том, что не будет вводить санкций против РФ. По мнению кандидата экономических наук Ильи Петрова это поможет выстоять России в нелегкой экономический ситуации, в которой она сейчас оказалась.

«Китайская экономика – одна из сильнейших в мире. Запад очень боялся сближения КНР и РФ, но своими санкциями лишь подтолкнул нас друг к другу. Теперь наши связи будут укрепляться, поскольку все необходимое для РФ (запчасти, комплектующие, микросистемы, одежда и продовольствие) мы можем импортировать из Пекина», – уверен экономист.

По мнению Петрова, Китаю тоже выгодно сотрудничество с Россией.

«Пекин тоже экспортирует многое из нашей страны, а как только появится новый прямой газопровод до КНР, сотрудничество в энергетической сфере побьет все возможные рекорды», – считает эксперт.