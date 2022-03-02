В Европе фиксируют новую рекордную цену на газ в $2226 за тысячу кубометров

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2 марта 2022, 13:02

ГТС в Евросоюзе, Victor Lisitsin/ Russian Look

Пока власти Европейского Союза формируют очередной пакет санкций против России, на их энергетическом рынке ставятся новые рекорды в цене за голубое топливо. Фьючерсы достигли уровня в $2226 за тысячу кубометров. Информацию представила Лондонская биржа ICE.

«Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 11:58 мск выросла на 59,4% — до $2226 за 1 тыс. куб. м», − передаёт данные РИА Новости.

Напомним, ранее руководство «Газпрома» заявило, что подача российского газа в Евросоюз через украинскую территорию осуществляется в штатном режиме.

Таким образом, нельзя сказать, что шаги Москвы «накручивают» цены в ЕС. Как сказал специалист Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, сейчас в энергетической сфере «всё идёт довольно спокойно». Ни Россия, ни Запад не заявляют о готовящихся ограничениях или прерывании действующих контрактов.