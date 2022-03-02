В «Северстали» заявили о прекращении экспорта в Европу

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2 марта 2022, 11:06

Северсталь, Viktor Chernov/ Russian Look

Российская металлургическая компания «Северсталь», которой владеет Алексей Мордашов, объявила о прекращении экспорта свое продукции в Европу. Связано это с отказом клиентов Старого Света закупать металлопрокат у россиян.

«Мы решили официально подтвердить, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера. Перенаправляем товарные потоки на альтернативные мировые рынки», − отмечается в заявлении компании, которое обнародовал ТАСС.

Источник в компании подтвердил, что отгрузка металла полностью прекращена европейским трейдерам и компаниям. В данный момент продукция «Северстали» в Европу попадает исключительно по «коротким» контрактам.

Напомним, Алексей Мордашов руководит советом директоров «Северстали» и владеет 77,03% акций компании. Его имя попало в число бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний, которые оказались в обновленном санкционном списке ЕС 28 февраля в связи с военной операцией России на Украине. Непосредственно компания под ограничения не попала.

Однако, как поясняют правоведы, санкции Евросоюза предусматривают запрет на любое экономическое взаимодействие как с лицом, попавшим под ограничительные меры. Касается это и компаний, принадлежащих этому лицу.

Ранее сегодня президент США Джо Байден в ходе выступления в Конгрессе заявил, что российская экономика уже понесла потери в результате введения санкций из-за военной специальной операции РФ на Украине.