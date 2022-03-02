Сбербанк решил уйти с европейского рынка в текущей обстановке

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2 марта 2022, 09:16

Сбер, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка в связи с ведёнными против России санкциями. В текущей обстановке дочерние компании группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.

«В текущей обстановке Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений»,- говорится в сообщении Сбербанка.

В компании отметили, что активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам, она застрахованы в соответствии с местным законодательством. При этом, согласно предписанию Центробанка России, Сбербанк не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки, которые обладают высоким уровнем капитала и качеством активов.

Ранее Сбербанк сообщил, что введённые против финансовой организации санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.