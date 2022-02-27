Сбербанк сообщил, что санкции не влияют на операции по снятию и пополнению счетов в рублях и валюте

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27 февраля 2022, 14:54

банкоматы, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сбербанк сообщил, что введённые против финансовой организации санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов. Все сервисы организации работают в штатном режиме.

«Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах и мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Обмен валюты проводится также без ограничений»,- пояснили в банке.

Отмечается, что оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем доступны в полном объеме.

Ранее сообщалось, что платёжные сервисы Apple Pay и Google Pay прекратят обслуживание карт российских подсанкционных банков.