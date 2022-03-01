В Кабмине России направят 1 трлн рублей из ФНБ для приобретения акций отечественных компаний

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1 марта 2022, 15:29

Купюры рублей, ALEXEY BYCHKOV/ Global Look Press

Российское правительство приняло решение направить один триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для приобретения акций компаний России на фоне ужесточения западных санкций.

Распоряжение российского Кабмина обнародовано на официальном портале правовой информации. «Минфину России... осуществить в 2022 году приобретении за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объёме не более 1 триллиона рублей на условиях, определяемых Минфином России», — говорится в документе.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что работа правительственной комиссии по противодействию санкциям переводит в режим оперативного штаба, который возглавит премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.