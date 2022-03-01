Профессор Еремина назвала заявления о тотальной экономической войне против РФ единой позицией Запада

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 марта 2022, 13:10

флаг Евросоюза, pixabay.com

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина оценила заявление главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра о тотальной экономической войне против РФ.

"Это общая позиция, каждая страна коллективного Запада выступает с единой позицией", – подчеркнула Наталья Еремина.

По словам профессора, в данном случае не идет речь о том, чтобы сесть за стол переговоров и понять принципы всех сторон – подобные заявления полностью отсекают эту возможность.

Эксперт в беседе с RT заявила, что важно, чтобы появились силы, которые более рационально мыслят.