Глава Минфина Франции Ле Мэр: ЕС развернет тотальную экономическую войну против России

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1 марта 2022, 11:38 Источник: ТАСС

глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, Vincent Isore via www.imago-imag/www.imago-images.de

Европейский союз развернет тотальную экономическую войну против России. С соответствующим заявлением выступил утром во вторник, 1 марта, руководитель Министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр.

В рамках разговора с журналистами сегодня министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что российский народ "расплатится" за последствия тотальной экономической и финансовой войны с Евросоюзом.

Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках телефонного разговора с главой Госдепа США Энтони Блинкеном подчеркнул необходимость введения против России дополнительных санкций.