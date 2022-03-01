Во Франции объявили России тотальную экономическую войну

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1 марта 2022, 12:56

Глава Минфина Франции, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Власти Франции анонсировали мощное финансово-экономическое противостояние с Россией. Как заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр в эфире France Info, начинается настоящая тотальная война двух экономик.

«Мы будем вести с Россией тотальную экономическую и финансовую войну», − отметил чиновник и уточнил, что Париж будет доволен только полным разрушением экономики России. Однако, как подчеркнул Ле Мэр, санкции будут смягчены, как только Москва вернется к «лучшим намерениям» относительно Украины.

Следует отметить, что мнение французского министра звучит в общей канве общего курса Запада, применившего после начала спецоперации по принуждению к миру Украины и признания суверенитета Донбасса целый ряд серьезных ограничений.

Агрессивнее французской риторики оказались лишь сегодняшние просьбы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который по телефону попросил американского коллегу Энтони Блинкена ввести против России дополнительные санкции.