Производители свинины начали уведомлять торговые сети о повышении цен

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1 марта 2022, 11:18 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Свинина, а значит, фарш, полуфабрикаты и колбаса могут ощутимо подорожать в ближайшее время. Хотя регулирующие организации успокаивают - все нормализуется.

Комплексы крупных производителей мяса находятся в Курской и Белгородской областях, которые граничат с Украиной. Доставка продукции из этих регионов будет осложнена. А если вспомнить еще и про курс рубля на валютном рынке – а у нас, как известно, повсюду импортные составляющие – то и сомнений в росте цен не остается.

Производители свинины уже предупредили розничные сети, и те уже начали закупать мясо впрок.

Тем временем представители союзов свиноводов уверяют, что проблема будет решена, после праздников цены стабилизируются, сбоев в логистике не будет, а перевозчиков всегда можно заменить. Как отметил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, на рынке сейчас повышенный спрос со стороны производителей колбасных и мясных изделий, которые решили закупить сырье впрок из-за нестабильной ситуации с валютным курсом и риска остановки импорта мяса. Он также считает, что с учетом потенциального снижения покупательной способности и падения спроса производители не смогут повышать цены даже при росте себестоимости.