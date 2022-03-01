Американский сенатор Манчин призвал власти США остановить импорт нефти из России

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 марта 2022, 09:04 Источник: РИА "Новости"

нефть, pixabay.com

Американский сенатор-демократ Джо Манчин призвал власти США страны остановить импорт сырой нефти из России. По его словам, вышеуказанной меры требует ситуация, которая сложилась на Украине.

Джо Манчин выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин якобы использует энергоресурсы "в качестве оружия". Сенатор обратил внимание на то, что несмотря на осуждение Соединенными Штатами действий России, американская сторона продолжает ежедневно ввозить "более полумиллиона баррелей" нефти и и нефтепродуктов с российской территории.

"Если и существует подходящий момент, чтобы стать независимыми в сфере энергетики, то он настал сейчас", – заявил Манчин.