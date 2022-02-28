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Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, указанных в договорах

, 16:27 Источник: РИА "Новости"

Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, указанных в договорах
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, которые были заключены до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин дал поручение сохранить все кредитные ставки, указанные в договорах.

Напомним, ранее сегодня аналитик Андрей Кочетков в рамках беседы с журналистами заявил, что Центральный банк России сейчас совершает те действия, которые необходимы в сложившейся ситуации.

 

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