Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, указанных в договорах

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, которые были заключены до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин дал поручение сохранить все кредитные ставки, указанные в договорах.
Напомним, ранее сегодня аналитик Андрей Кочетков в рамках беседы с журналистами заявил, что Центральный банк России сейчас совершает те действия, которые необходимы в сложившейся ситуации.