Путин поручил обеспечить сохранение кредитных ставок, указанных в договорах

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28 февраля 2022, 16:27 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник поручил обеспечить сохранение кредитных ставок в договорах, которые были заключены до увеличения ключевой ставки Центробанка до 20%.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отметил, что на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин дал поручение сохранить все кредитные ставки, указанные в договорах.

Напомним, ранее сегодня аналитик Андрей Кочетков в рамках беседы с журналистами заявил, что Центральный банк России сейчас совершает те действия, которые необходимы в сложившейся ситуации.