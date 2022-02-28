Экономист Беляев объяснил ажиотажем рост курса евро на рынке Forex

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 февраля 2022, 10:00

евро, pixabay.com

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в понедельник, 28 февраля, прокомментировал информацию о курсе евро в размере 127 рублей на рынке Forex. Данный показатель стал историческим максимумом.

Эксперт призвал граждан обратить внимание на официальный курс, где доллар составляет около 83 рублей, а евро – примерно 93 рубля. "Forex — это, надо понимать, чисто спекулятивный рынок", – заявил сегодня в беседе с RT Михаил Беляев.

Экономист уточнил, что рынок, о котором идет речь, "в высшей степени подвержен ажиотажным и эмоциональным сделкам".