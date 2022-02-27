В ЦБ заявили, что регулятор располагает необходимыми ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора

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27 февраля 2022, 12:00 Источник: Банк России

Банк России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России имеет все необходимые ресурсы для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Об этом заявили в воскресенье, 27 февраля, в регуляторе.

В ЦБ подчеркнули, что средства клиентов, которые находятся на счетах, будут доступны им в любой момент. Уточняется, что банковские карты также продолжают функционировать.

В регуляторе отметили, что ЦБ будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Сообщается также, что передача финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий будет обеспечиваться Системой передачи финансовых сообщений Банка России.