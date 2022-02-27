CNN: отключение России от SWIFT нанесет ущерб крупным экономикам Европы

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27 февраля 2022, 12:03

карта, фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Американские СМИ сообщили, что отключение России от международной банковской системы SWIFT нанесет ущерб не только России, но и крупным экономикам Европы.

Телеканал CNN распространил материал, в котором говорится, что исключение России из SWIFT затруднит международные финансовые операции, а также может стать шоком не только для российских компаний, но и их иностранных клиентов, особенно покупателей нефти и газа, осуществляющих платежи в долларах США.

При этом представитель американской администрации уточнил, что отключение от SWIFT, скорее всего, не коснется российских банков, через которые идут платежи за поставки энергоносителей. По его словам, в ходе подготовки списка финансовых организаций будут отбираться те, через которые данные платежи не проходят.

Ранее сообщалось, что SWIFT готовится принять меры, утвержденные европейскими властями и нацеленные на российские банки.