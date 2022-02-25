Южноуральцы стали в полтора раза чаще жаловаться на микрофинансовые организации

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

25 февраля 2022, 18:53 Анна Семенова

Южноуральцы пользуются услугами микрофинансовых организаций, а потом жалуются на них. Фото: сайт бесплатных иллюстраций

А вот к банкам претензий стало меньше.

В 2021 году, по данным Банка России, южноуральцы подали более 650 жалоб на микрокредитные организации (и это в 1,5 раза больше, чем в 2020 году). Чаще всего причиной обращения были скрытые комиссии и навязывание дополнительных услуг.

Много претензий было у жителей региона и к страховым компаниям. Всего жалоб насчитали 750, и львиная доля была связана с невозможностью оформить полис ОСАГО.

Зато работой банков жители Челябинской области были в большинстве случаев довольны. За 2021 год количество обращений в адрес крупных финансовых игроков снизилось на четверть. Чаще всего причиной жалоб в прошедшем году становился отказ в продлении ипотечных каникул в связи с распространением коронавируса.