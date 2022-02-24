Экономист Трифонов заявил, что ЕС невыгодно отключать Россию от SWIFT

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24 февраля 2022, 22:59 Источник: Экономика сегодня

банкомат, фото: pixels.com

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов, комментируя намерение западных стран отключить Россию от банковской системы SWIFT, заявил, что Евросоюз откажется от такой идеи во имя стабильных торгово-экономических связей с Москвой. Против этой инициативы уже выступили Германия, Италия, Венгрия и Кипр.

«Отключение от SWIFT маловероятно, поскольку РФ очень плотно интегрирована в международную систему разделения труда, прежде всего, как поставщик ресурсов. Санкция, которую обсуждают сейчас в Европе, ударит не только по РФ, но и по мировой экономике в целом»,- пояснил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Трифонов отметил, что отключение от SWIFT лишит Москву возможности получения средств за поставки сырья в иностранные государства, а также сильно заденет зарубежных потребителей, в частности, Германию и остальные страны в Восточной Европе. В таком случае Западу будет нечем рассчитываться с РФ за импорт энергоресурсов, добавил эксперт. По его словам, Европе тогда придется отказаться от российских товаров, что совершенно невыгодно.

«Конечно, нельзя исключать, что ограничение может задеть популярные у россиян платежные системы Visa и Master Card. Основные процессинговые центры расположены за рубежом, что не играет в пользу РФ. Но на российской территории есть дублирующие установки, обеспечивающие расчеты между банками по пластиковым картам»,- резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ЕС отключить Россию от SWIFT .