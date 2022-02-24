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Эксперт: куда уйдет доллар к концу зимы

, 12:24 Источник: ПРАЙМ

Аналитик Андрей Верников считает, что рубль недооценен и понизится при высоких ценах на нефть и газ
доллары США, фото: pixabay.com

Напряженность между Россией и Западом породила спекуляцию о том, что доллар подскочит по отношению к рублю. На фоне ситуации на Украине и жесткого пакета западных санкций американская валюта подскочила на торгах сегодня почти до 90 рублей за доллар.

Специалист по инвестиционному анализу Андрей Верников предупредил о риске роста курс доллара к концу февраля до 90 рублей. Если ситуация разрядится, начнут действовать экономические механизмы.

Аналитик Андрей Верников считает, что рубль недооценен, поэтому может подорожать. По мнению аналитика, курс доллара снизится до отметки 60 – 70 рублей при высоких нынешних цен на газ и нефть и высокой ставке Центробанка.

"Наши власти заинтересованы, чтобы западные инвесторы брали дешевые кредиты в своих странах и вкладывали в российские облигации. Андрей Верников подчеркнул, что для этих операций важна низкая волотильность рубля к доллару, поэтому скачков на валютном рынке допускать не будут", - цитирует Верникова Прайм.

Центробанк уже начал валютные интервенции для поддержания курса рубля.

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Общество

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