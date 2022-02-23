Экономист Данилов заявил, что Запад опасается вводить жесткие санкции против РФ из-за возможного удара по мировой экономике

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 февраля 2022, 13:34

доллары, pixabay.com

Кандидат экономических наук Александр Данилов заявил, что реакция коллективного Запада на признание Россией ДНР и ЛНР была вполне ожидаемой, поэтому Москва заранее подготовилась к ряду ограничений.

Александр Данилов подчеркнул, что ничего нового не произошло, поскольку санкции были анонсированы давно – они были бы введены даже без признания ЛДНР. Экономист в беседе с ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что некоторые озвученные ограничения никак не скажутся на жизни россиян.

Эксперт уточнил, что Запад опасается вводить жесткие санкции в отношении России из-за удара по мировой экономике и возможных убытков. Данилов напомнил, что ЕС импортирует из Российской Федерации огромное количество товаров и отправляет рынок РФ свою продукцию. Кроме того, существует огромное количество фирм, которые не просто работают с Россией, но также входят в консорциумы с предпринимателями страны.

Что касается американских санкций, то они, по мнению экономиста, демонстрируют бессилие США и создают проблемы американским компаниям.