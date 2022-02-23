Экономист Гинько: санкции будут вводиться ровно настолько, насколько они не будут наносить ущерба интересам США и ЕС

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23 февраля 2022, 11:03

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько утром в среду, 23 февраля, оценил заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о введении санкций против двух российских банков.

Накануне Джо Байден ввел рестрикции в отношении ВЭБ и Промсвязьбанка.

Владислав Гинько в разговоре с RT отметил, что вышеуказанные организации не являются банками первого уровня, в которых находится большая часть вкладов или кредитов, вследствие чего в результате действий США крупные, системообразующие банки РФ не затрагиваются.

Эксперт выразил мнение, что санкции будут вводиться ровно настолько, насколько они не будут наносить ущерба интересам Вашингтона и Брюсселя.