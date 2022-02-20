Глава Евросовета Мишель признал, что антироссийские санкции ЕС нанесут экономический удар по самому сообществу

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20 февраля 2022, 14:00 Источник: ТАСС

флаги Евросоюза, pixabay.com

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, признал, что введение антироссийских санкций нанесет экономический ущерб государствам-членам сообщества.

Шарль Мишель в рамках своего выступления на конференции в воскресенье, 20 февраля, подчеркнул, что Европейский союз подготовил объемный пакет ограничений в отношении Российской Федерации, которые будут введены в случае "агрессии против Украины".

"Но эти санкции будут иметь цену и для государств Евросоюза", – уточнил председатель Евросовета.