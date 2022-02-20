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Глава Евросовета Мишель признал, что антироссийские санкции ЕС нанесут экономический удар по самому сообществу

, 14:00 Источник: ТАСС

Глава Евросовета Мишель признал, что антироссийские санкции ЕС нанесут экономический удар по самому сообществу
флаги Евросоюза, pixabay.com

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, признал, что введение антироссийских санкций нанесет экономический ущерб государствам-членам сообщества.

Шарль Мишель в рамках своего выступления на конференции в воскресенье, 20 февраля, подчеркнул, что Европейский союз подготовил объемный пакет ограничений в отношении Российской Федерации, которые будут введены в случае "агрессии против Украины".

"Но эти санкции будут иметь цену и для государств Евросоюза", – уточнил председатель Евросовета.

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