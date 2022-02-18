Премьер-министр Италии Драги: Путин заверил в готовности увеличить объем поставок газа из России

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18 февраля 2022, 22:01 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Италии Марио Драги, Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency

Премьер-министр Италии Марио Драги в пятницу заявил, что получил от президента Российской Федерации Владимира Путина заверения в готовности увеличить объем поставок газа на итальянскую территорию.

Марио Драги в рамках пресс-конференции, которая состоялась 18 февраля, подчеркнул, что ранее Владимир Путин упомянул о возможности продолжать обеспечивать поставки газа в Италию, а также увеличить их в случае необходимости.

Итальянский премьер также заявил, что страна при обсуждении возможных санкций в отношении Российской Федерации настаивает на том, чтобы ограничения затрагивали узкие сферы, исключая энергетику.