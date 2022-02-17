Московский суд приговорил Google к ещё одному штрафу на 3,5 млн рублей

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17 февраля 2022, 11:31

Google, imago stock&people/ globallookpress.com

Администрация компании Google получила приговор от суда в Москве, который предусматривает выплату очередного штрафа в размере 3,5 млн рублей. Вердикт вынесен за отказ удалить со своих страниц запрещённую в России информацию.

«Постановлением мирового судьи... компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России», − цитирует ТАСС судебное решение, ссылаясь на пресс-службу Таганского районного суда.

Напомним, накануне руководство Роскомнадзора заявило о готовности до конца февраля применить меры ограничения к иностранным компаниям, которые не исполняют закон о «приземлении». Заместитель главы ведомства Вадим Субботин уточнил, что Google, Meta, Discord, Twitch и Telegram проигнорировали соответствующие требования.