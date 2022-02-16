Эксперт по энергетике Землянский: нагнетание Западом мифа о российском «вторжении» ставит под вопрос транзит газа через Украину

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16 февраля 2022, 16:29 Источник: "Экономика сегодня"

Газопровод, Jan Koller/globallook.com

Паника, возникшая из-за информационной волны о российском «вторжении», поднятой западными политиками и СМИ, может привести к тому, что Украина лишится транзита газа в Европу. Такое мнение высказал эксперт по энергетике Валентин Землянский.

По мнению специалиста, многочисленные публикации об эвакуации дипломатов, подготовке сил территориальной обороны Украины, проблемах с авиасообщением и проч. способствуют восприятию страны как ненадежного партнера.

«Ставится под вопрос продолжение транзита по украинской газотранспортной системе, причем ставится не Россией. Нагнетание не Москвой происходит», – заявил Землянский.

Транзитный контракт Украины с «Газпромом» действует до 2024 года. Как предположил ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов, украинская ГТС после запуска трубопровода «Северный поток-2» перестанет быть нужной «Газпрому». Россия намерена перейти на обходные газопроводы.