Объем выручки предприятий Южного Урала в 2021 году увеличился почти на 37%

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16 февраля 2022, 14:21 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Лидерами прироста стали Аргаяшский район, Кыштым и Сосновский район.

Контрольно-счетная палата Челябинской области сообщает, что оборот организаций региона в 2021 году составил 3 889,7 миллиардов рублей. Это на 36,7% больше, чем было в 2020 году. 86,2%

Лидерами по приросту оборота стали 5 территорий: Аргаяшский район (+22%), Кыштым (+97,7%), Сосновский район (+95,5%), Магнитогорск (+71,6%), Ашинский район (+51,6%).

В структуре оборота организаций городов большая доля оборота приходится на крупные населенные пункты — Челябинск (50,2%) и Магнитогорск (33,6%). Среди муниципальных районов отмечены Сосновский (26,3%), Саткинский (11,8%) и Варненский (11,7%).