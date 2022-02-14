Джонсон призвал страны Европы искать альтернативные источники энергии вместо «Северного потока – 2»

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14 февраля 2022, 16:57 Источник: Sky News

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, MFA Russia Press Service, globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник назвал ситуацию вокруг Украины очень опасной и призвал искать альтернативные источники энергии вместо газопровода "Северный поток – 2".

Борис Джонсон заявил о наличии "знаков", которые якобы свидетельствуют о серьезной подготовке к эскалации ситуации на Украине. "Мы на краю пропасти, но у президента (Владимира Путина. - Прим. ред.) еще есть время отступить", – подчеркнул британский премьер.

Джонсон добавил, что западным странам следует быть готовыми к введению жесткого пакета санкций в отношении России.