Джонсон призвал страны Европы искать альтернативные источники энергии вместо «Северного потока – 2»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник назвал ситуацию вокруг Украины очень опасной и призвал искать альтернативные источники энергии вместо газопровода "Северный поток – 2".
Борис Джонсон заявил о наличии "знаков", которые якобы свидетельствуют о серьезной подготовке к эскалации ситуации на Украине. "Мы на краю пропасти, но у президента (Владимира Путина. - Прим. ред.) еще есть время отступить", – подчеркнул британский премьер.
Джонсон добавил, что западным странам следует быть готовыми к введению жесткого пакета санкций в отношении России.