Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки: инфляция сейчас находится на пике

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11 февраля 2022, 15:49 Источник: РИА Новости

Эльвира Набиуллина, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки.

Совет директоров Банка России в пятницу, 11 февраля, объявил о решении повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5 процентов годовых.

Ставка выросла до максимума с весны 2017 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что в России инфляция сейчас находится на пике. По ее словам, высокая инфляция является индикатором нарастающего перегрева экономики. Без повышения ключевой ставки ЦБ инфляция в нашей стране могла бы уже превысить 10 процентов.

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до двузначного уровня.

Набиуллина дает комментарии по ставке после сообщения Банка России. Сегодня у нее на жакете брошь - весы, вероятно знак перехода к нейтральным денежно-кредитным условиям, о котором заявил утром ЦБ.