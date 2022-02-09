Росстат сообщает, что реальные располагаемые доходы россиян в IV квартале 2021 года выросли на 0,5%

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 февраля 2022, 21:01 Источник: Росстат

рубли, Petr Chernov/Russian Look

Реальные располагаемые доходы граждан РФ за вычетом обязательных платежей в IV квартале прошлого года выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Рост реальных располагаемых доходов к III кварталу 2021 года составил 12,4%. В общей сложности за прошлый год данный показатель увеличился на 3,1% по сравнению с 2020 годом.

Реальные денежные доходы жителей РФ, в соответствии с информацией Росстата, выросли в 2021 году на 3,4% по сравнению с данными, зафиксированными годом ранее. В IV квартале минувшего года этот показатель увеличился на 0,8% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.