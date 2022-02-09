Минэкономразвития сообщает, что инфляция в России в годовом выражении составила 8,8 процента

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9 февраля 2022, 20:40 Источник: Минэкономразвития РФ

рубль, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Инфляция в РФ в годовом выражении по состоянию на 4 февраля составила 8,8% против 8,82% неделей ранее. Соответствующая информация содержится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации.

Согласно данным Росстата, инфляция в стране в период с 29 января по 4 февраля составила 0,29% против 0,19%, которые были зафиксированы за предыдущие семь дней. Уточняется, что на продовольственные товары цены увеличились на 0,31% в связи с удорожанием плодоовощной продукции на 1,89%, а на другие продукты питания рост цен снизился и составил 0,17% после 0,19% неделей ранее.

С начала года цены в России увеличились на 1,16%.