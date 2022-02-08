Власти Казахстана заморозят цены на газ до 1 января 2024 года

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8 февраля 2022, 10:11

Газовая компания, Rosatom / Globallookpress.com

Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов сделал заявление о намерении сделать фиксированными цены на сырой и товарный газ республики до 1 января 2024 года. Уровень стоимости возьмут с декабря прошлого года. Об этом премьер-министр сообщил на заседании кабинета министров во вторник, 8 февраля.

Смаилов отметил, что потребности внутреннего рынка обеспечит сжиженный нефтяной газ, который страна получит дополнительно в объёме 150 тыс. тонн. «Цены на сырой и товарный газ будут зафиксированы до 1 января 2024 года на уровне декабря прошлого года», − приводит слова чиновника РИА Новости.

Власти Казахстана начали расследование против 180 розничных реализаторов сжиженного газа, незаконно завышавших цены, что привело в начале текущего года к массовым беспорядкам в стране.

В середине января стало известно, что два зятя Нурсултана Назарбаева освободили руководящие посты в крупных компаниях, занимавшихся вопросами нефти и газа.